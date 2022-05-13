Психологи рассказали, как говорить с детьми о сексе Психолог Брезгалина: в беседах с детьми о сексе важно называть вещи своими именами

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При разговоре с детьми о сексе родителям стоит называть все вещи своими именами, не стесняясь произносить названия половых органов, считает психолог Валерия Брезгалина. Специалист по половому воспитанию Любовь Климова в беседе с Lenta.ru пососветовала взрослым самим заводить такие беседы с ребёнком, но не напрямую, а в отвлечённой форме.

При этом врачи призвали не считать своего ребёнка озабоченным, если он первым спросил о сексе. Они напомнили, что в обществе достаточно информации об интимной стороне жизни, поэтому в подобных вопросах нет ничего удивительного. Сексолог Ольга Богомолова, в свою очередь, порекомендовала донести до ребёнка, что секс — это занятие для взрослых.

Это одна из форм проявления любви, нежных чувств взрослых людей друг к другу. Это объятия, поцелуи, тесный физический контакт, доставляющий удовольствие обоим. А ещё люди занимаются сексом, когда решают родить детей, — пояснила Богомолова.

Ранее психолог Жанна Абрамова заявила, что люди изменяют своим партнёрам в отношениях, так как им не хватает определённых жизненных качеств, которые может дать другой человек. Она подчеркнула, что партнёры обычно изменяют не ради секса, а чтобы «достроить себя».