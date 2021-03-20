Звезда сериала «След» набросился с ножом на инспекторов ВАИ

https://static.news.ru/photo/84b0d972-895d-11eb-a1bf-96000091f725_660.jpg Фото: Андрей Лавров/vk.com

Звезда сериала «След», артист Андрей Лавров в Москве набросился с ножом на сотрудников военной автоинспекции. По имеющимся сведениям, он стал виновником потасовки на Котельнической набережной в центре столицы.

Подробности случившегося уточняются. На данный момент известно, что исполнитель роли бравого силовика подошёл к инспектору ВАИ и начал угрожать зарезать его. Тот отошёл от звезды «Следа», но Лавров не успокаивался, сообщает KP.RU.

Вызывай ментов, мне терять нечего, я тебя резать буду! — так кричал актёр.

Сотрудник ВАИ поспешил к служебной машине. В это время неподалёку проезжал наряд полиции. Силовики заметили, что происходит, и задержали Лаврова. В настоящее время он находится в отделении. Артисту грозит ответственность по статье 119 УК РФ «Угроза убийством».

Как ранее передавал NEWS.ru, в Подмосковье 40-летний мужчина напал с ножом на свою сестру из-за собственных убеждений. Нападавший считал, что та не соответствует идеалу женщины, так как жертва якобы слишком часто меняла мужчин.