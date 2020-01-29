https://static.news.ru/photo/aed223a2-42ad-11ea-b779-fa163e074e61_660.jpg Овик Григорян Фото: armyanskaya_sbornaya/instagram.com

Участник команды КВН «Армянская сборная» Овик Григорян впал в кому. Врачи диагностировали у молодого человека аневризму мозга. В настоящее время он находится в тяжёлом состоянии.

По информации StarHit, 8 января у Григоряна случился инсульт, его госпитализировали на две недели. Постепенно его состояние улучшилось, однако 23 января артисту снова стало плохо: во время отдыха с друзьями он схватился за голову и начал кричать от боли.

Сейчас он находится в одной из московских больниц. Врачи планируют ему сделать операцию.

Овик в глубокой коме. Он дышит сам, но из-за большой гематомы в мозгу оперировать пока нельзя. Когда ему станет лучше, понадобится операция, — рассказали в команде.

Хирургическое вмешательство и последующее восстановление будет стоить более миллиона рублей. Поскольку у его близких такой суммы не оказалось они обратились за помощью к его друзьям и поклонникам. В результате всего за несколько часов удалось собрать почти миллион рублей.

Ранее в Москве скончался бывший участник команды КВН «Город Пятигорск» Тимур Гайдуков скончался в Москве. Причиной смерти стал острый лимфобластный лейкоз.