Участник команды КВН «Армянская сборная» Овик Григорян впал в кому. Врачи диагностировали у молодого человека аневризму мозга. В настоящее время он находится в тяжёлом состоянии.
По информации StarHit, 8 января у Григоряна
Сейчас он находится в одной из московских больниц. Врачи планируют ему сделать операцию.
Овик в глубокой коме. Он дышит сам, но из-за большой гематомы в мозгу оперировать пока нельзя. Когда ему станет лучше, понадобится операция, — рассказали в команде.
Хирургическое вмешательство и последующее восстановление будет стоить более миллиона рублей. Поскольку у его близких такой суммы не оказалось они обратились за помощью к его друзьям и поклонникам. В результате всего за несколько часов удалось собрать почти миллион рублей.
Ранее в Москве скончался бывший участник команды КВН «Город Пятигорск» Тимур Гайдуков скончался в Москве. Причиной смерти стал острый лимфобластный лейкоз.
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