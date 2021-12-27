Знакомая убитой в Канске семьи рассказала, что муж избивал жену и сына

Подозреваемый в убийстве жены и двоих детей в Канске Николай Куропаткин раньше избивал жену и сына, заявила «Газете.Ru» знакомая семьи Валерия. По её словам, факты насилия были всем известны. Между тем другая знакомая семьи, Ольга, сообщила, что убитая Светлана Куропаткина никогда не жаловалась на мужа.

Что руку на Светлану поднимал, знают все. Она была на работе в очках, чтоб синяков не было видно. Конечно, рассказывала об этом общим знакомым. И жаловалась, что сил нет с ним жить, что руку поднимает, — рассказала Валерия.

Она добавила, что сын убитой женщины тоже жаловался на побои. Во втором классе он пришёл в школу в синяках и признался одноклассникам, что его побил отец.

Родственник погибшей Светланы Куропаткиной тоже сообщил о насилии в семье. По его словам, Николай, религиозный старовер, выгонял жену из дома, также случались драки.

При этом знакомая семьи Ольга рассказала, что никогда бы не подумала, что такое могло произойти.

Отец приходил за дочерью в сад, но никогда с нами не общался и даже не здоровался. Жена не жаловалась на него никогда. Мама всегда была хорошая, вежливая, дочка была безумно хорошая. Семья приличная была. Никогда бы не подумала, что такое могло произойти, — отметила она.

Ранее знакомый Куропаткина сообщил, что подозреваемый в преступлении не производил впечатления неадекватного человека. По его словам, он выращивал табак в саду.