Жители Нижнего Новгорода устроили хороводы во время самоизоляции

https://static.news.ru/photo/5b6c49b2-887c-11ea-8fdd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Нижнем Новгороде местные жители нарушили режим самоизоляции, собравшись на праздник в Стригинском бору в Автозаводском районе города.

Взрослые и дети в народных костюмах водили хороводы и пели. Видеозапись с праздника была опубликована в социальной сети «ВКонтакте». Праздник был приурочен к Красной горке — первому воскресенью после Пасхи.

По поводу данной публикации в сети Интернет полицией назначено проведение проверки, — сообщили в пресс-службе регионального управления МВД журналистам РИА Новости.

NEWS.ru писал, что певец Максим Леонидов нарушил самоизоляцию в Петербурге. Он отправился на прогулку с собакой в один из парков. В настоящий момент до 30 апреля посещение парков и скверов в городе на Неве запрещено.

На 27 апреля в России зафиксировано 87 147 случаев коронавирусной инфекции (6198 за последние сутки), 7346 выздоровели (579 за последние сутки). Умерли 794 человека (50 за последние сутки). В Москве число заболевших достигло 45 351 (2871 за последние сутки), 3524 выздоровели, 435 умерли.