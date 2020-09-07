Жителей Курганской области осудили за убийство троих человек

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Следственные органы СК РФ по Курганской области завершили изучение уголовного дела в отношении двух жителей Петуховского района, 2000 и 1988 годов рождения. Их признали виновными, в зависимости от роли каждого, в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 105, ст. 131, 132 УК РФ (убийство двух и более лиц, изнасилование, совершение иных насильственных действий сексуального характера), а также ряда других преступлений.

По версии оперативников, в апреле 2018-го после употребления спиртного, находясь в городе Петухово, фигуранты явились в гости к ранее знакомому гражданину. Между ними началась ссора, в ходе которой хозяина жилища сильно избили, после чего, по мнению силовиков, ударили потерпевшего несколько раз взятыми на месте происшествия ножом и отвёрткой, говорится на официальном сайте регионального СУ СК РФ.

Полученные травмы оказались для пострадавшего мужчины смертельными — он скончался на месте преступления. Кроме того, считает следствие, во время и после расправы над гражданином осуждённые совершили иные насильственные действия в отношении сожительницы покойного, а также изнасиловали её.

Кроме того, по версии оперативников, в июле 2018-го года один из фигурантов, также после возлияний, напал с ножом на мужчину и женщину и нанёс им смертельные ранения, после чего, стараясь избавиться от следов преступления, поджёг дом с телами жертв, облив строение горючим веществом.

Суд назначил подозреваемым наказание в виде 24 и 19 лет лишения свободы. Отбывать срок они будут в колонии строгого режима. Решение инстанции, по данным СК РФ на 7 сентября 2020 года, в законную силу не вступило.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Московский городской суд приговорил 25 августа 2020 года к пожизненному заключению «чёрного риелтора» Романа Миронова. По данным следствия, вместе с сообщниками он убил свою жену, двух её братьев и мать ради 20 млн рублей от продажи квартир, передаёт пресс-служба инстанции. Отбывать наказание фигурант будет в исправительной колонии особого режима.

Его подельники Амин Арсланбеков, Максим Николаев, Сусанна Турамуратова приговорены к 17, 19 и 10 годам лишения свободы соответственно. Мужчины будут «сидеть» в колониях строгого режима, женщине назначили общий режим.