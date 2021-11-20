Житель Подмосковья убил мать и устроил перестрелку с полицией

В подмосковном Солнечногорске 53-летний мужчина открыл стрельбу из ружья по правоохранителям. Ответным огнём он был убит. До этого преступник расправился со своей матерью и поджёг её дом, сообщила представитель СК по Московской области Ольга Врадий, передаёт ТАСС.

Трагедия произошла минувшей ночью. По предварительным данным, житель Солнечногорска во время распития алкоголя поссорился со своей сожительницей.

После чего мужчина направился в дом к своей матери, где, предположительно, совершил её убийство и поджёг домовладение, — сообщила Врадий.

Позже после пожара в доме на улице Некрасова нашли тело 77-летней женщины с пакетом на шее и переломом ноги.

После этого преступник вернулся в дом сожительницы с ружьём и начал стрелять в дверь, требуя открыть. Женщина и её родственники смогли укрыться и позвонить в полицию. После прибытия по вызову наряда ГУ Росгвардии по Московской области мужчина попытался скрыться на автомобиле Ford EcoSport.

После чего он попытался скрыться, продолжая при этом производить выстрелы в сторону сотрудников. В результате по мужчине был открыт ответный огонь, в процессе чего он был смертельно ранен, — сказала представитель СК РФ.

Следственными органами возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ).

Ранее сообщалось, что в Ленобласти после ДТП из багажника автомобиля Mitsubishi Galant выпал труп мужчины с перерезанным горлом. Несколько человек, ехавшие в этой машине, сбежали с места аварии. Их уже удалось задержать.