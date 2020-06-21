Житель Петербурга занимался сексом с 14-летней девочкой и снимал порно

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В Санкт-Петербурге в отношении местного жителя возбуждено уголовное дело за развращение несовершеннолетней. Мужчина неоднократно занимался сексом с 14-летней девочкой и снимал процесс на видео.

Он был задержан за распространение порнороликов. Впоследствии, когда вся история вскрылась, заявление в полицию написал отец школьницы, передаёт «Регион Online».

По данным издания, 45-летний подозреваемый познакомился с девочкой в социальных сетях в декабре 2019 года. Ему удалось очаровать школьницу настолько, что та некоторое время спустя согласилась на интимную близость. К более тесным отношениям пара перешла в марте.

Сейчас правоохранительные органы выясняют все детали запретной страсти.

Ранее NEWS.ru писал, что бывшая американская и филиппинская фигуристка Мелисса Буланхаги после завершения карьеры в одиночном катании начала заниматься порнобизнесом. По словам спортсменки, она поняла, что в порно может зарабатывать большие деньги, и решила полностью посвятить себя этому.