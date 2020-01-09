Из окна одной из квартир в доме на Севастопольском проспекте в Москве мужчина выпал из окна и погиб. Об этом журналистам в пятницу, 10 января, сообщили источники в столичных экстренных службах.
Отмечается, что сотрудники МЧС прибыли на место происшествия после жалобы жителей дома. Они рассказали, что в подъезде стоит странный запах. Спасатели проверили квартиры в доме, в одной из которой было обнаружено следующее: на кухне открыты три конфорки газовой плиты.
Также выяснилось, что мужчина выпал из окна этой же квартиры и погиб.
В настоящее время на месте происшествия работает следственная группа. Выясняются причины и обстоятельства инцидента,
Как ранее писал NEWS.ru, в столице во время корпоратива в кафе на Бауманской улице девушка выпрыгнула из окна.
Во время праздника она начала жаловаться на то, что её не любят. Коллеги попытались успокоить девушку, но безуспешно. Неожиданно она вскочила и выпрыгнула из окна.
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