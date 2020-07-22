Житель Курганской области спустил собаку на росгвардейцев

https://static.news.ru/photo/8987b9da-ccba-11ea-ab30-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мужчина, проживающий в городе Петухово на территории Курганской области, 21 июля спустил на росгвардейцев собаку. По факту произошедшего на россиянина завели уголовное дело. Об этом журналистам сообщили представители регионального СУ СК.

Отмечается, что силовики прибыли к мужчине домой из-за сообщений о том, что житель Петухово часто избивает свою мать. Росгвардейцы прибыли на место, однако подозреваемый в жестоком обращении с пожилой родительницей спустил на них из вольера алабая. Кроме того, петуховец отдавал псу неоднократные приказы о нападении на правоохранителей. Росгвардейцам пришлось сделать несколько предупредительных выстрелов в воздух после того, как без оружия отогнать собаку не удалось. Алабай не отступал. Тогда один из силовиков выстрелил в сторону пса, ранив животное в заднюю лапу.

На хозяина алабая завели дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти). В настоящее время он задержан. Агрессивному петуховцу выбирают меру пресечения. Решается вопрос о заключении его под стражу.

Ранее мужчина уже дважды привлекался к уголовной ответственности за аналогичные деяния, передаёт РИА Новости.

Как ранее писал NEWS.ru, СУ СК СК РФ по Татарстану сообщило о возбуждении уголовного дела по факту нанесения побоев фельдшеру бригады скорой помощи. Нетрезвый мужчина избил его чайником.