Житель Калининграда попытался сжечь бывшую жену

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Старший помощник главы следственного управления СК по Калининградской области Наталья Гацко рассказала об уголовном деле в отношении 59-летнего жителя региональной столицы. Мужчину обвиняют в покушении на убийство с особой жестокостью.

По данным следствия, мужчина совершил преступление в феврале 2020 года. Он жил в одной квартире с бывшей женой. Подозреваемый облил женщину бензином и поджёг его. Пострадавшая смогла сама потушить огонь и позвала соседей, которые вызвали экстренные службы и врачей. Судмедэкспертиза установила, что её здоровью был причинён тяжёлый вред, передаёт РИА Новости.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время поступит в суд, — подчеркнула Гацко.

Предполагаемый преступник признал вину и объяснил, что поджёг женщину из-за ревности. В настоящий момент он заключён под стражу.

Как ранее писал NEWS.ru, красноярские силовики проверяют инцидент с избиением девушки. По предварительным данным, 17-летняя подозреваемая напала на 21-летнюю соперницу из-за молодого человека. Пострадавшая обратилась к правоохранителям 27 июня 2020 года. Её направили к медикам для экспертизы.