Житель Франции взорвал дом, пытаясь убить муху

https://static.news.ru/photo/1f1bf7aa-f0cd-11ea-b014-fa163e074e61_660.jpg Фото: Unsplash

Пожилой мужчина во Франции случайно взорвал свой дом при попытке убить муху.

Инцидент произошёл, когда мужчина, которому около 80 лет, собирался пообедать. Он услышал насекомое и попытался убить его электрической мухобойкой. Однако газовый баллон в его доме протекал и из-за искры мухобойки произошёл взрыв.

В результате разрушились кухня и часть крыши. Сам мужчина получил ожог руки. Он был доставлен в больницу Либурна для обследования, передаёт The Mirror.

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