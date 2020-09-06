Житель Франции взорвал дом, пытаясь убить муху

Пожилой мужчина во Франции случайно взорвал свой дом при попытке убить муху.
Инцидент произошёл, когда мужчина, которому около 80 лет, собирался пообедать. Он услышал насекомое и попытался убить его электрической мухобойкой. Однако газовый баллон в его доме протекал и из-за искры мухобойки произошёл взрыв.
В результате разрушились кухня и часть крыши. Сам мужчина получил ожог руки. Он был доставлен в больницу Либурна для обследования,
Ранее NEWS.ru писал, что сотрудница банка в Москве лишилась пальца, когда неаккуратно захлопнула дверь бронированного хранилища.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен