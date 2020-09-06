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Происшествия

Житель Франции взорвал дом, пытаясь убить муху

08:36, 07 сентября 2020 130
Фото: Unsplash

Пожилой мужчина во Франции случайно взорвал свой дом при попытке убить муху.

Инцидент произошёл, когда мужчина, которому около 80 лет, собирался пообедать. Он услышал насекомое и попытался убить его электрической мухобойкой. Однако газовый баллон в его доме протекал и из-за искры мухобойки произошёл взрыв.

В результате разрушились кухня и часть крыши. Сам мужчина получил ожог руки. Он был доставлен в больницу Либурна для обследования, передаёт The Mirror.

Ранее NEWS.ru писал, что сотрудница банка в Москве лишилась пальца, когда неаккуратно захлопнула дверь бронированного хранилища.

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