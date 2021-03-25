Житель Башкирии сжёг заживо свою жену

https://static.news.ru/photo/a93c2040-8d80-11eb-bd15-96000091f725_660.jpg Фото: pixabay.com

Житель Башкирии поссорился со своей супругой, облил её бензином и поджог. Женщина скончалась, а её муж попал в больницу.

Инцидент произошёл в Белорецке. Конфликт между супругами возник на бытовой почве. В его ходе женщина успела позвонить родственникам и сообщить, что её избивает муж, а те вызвали полицию.

Пресечь преступление стражи порядка не успели. Женщина была госпитализирована с ожогами 80% тела. Некоторое время спустя она умерла. Её супруга также доставили в больницу, поскольку она надышался продуктами горения и потерял сознание.

После оказания медицинской помощи с ним проведены первоначальные следственные действия. Мужчине предъявлено обвинение по п. «д», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью, общеопасным способом). В настоящее время он находится под арестом.

Причины и обстоятельства преступления устанавливаются. С этой целью назначен комплекс необходимых экспертиз, сообщается на сайте СКР по республике Башкортостан.

Ранее NEWS.ru писал, что жительницу Белогорска признали виновной в двойном убийстве, совершённом с особой жестокостью. Женщина приревновала своего сожителя к его бывшей возлюбленной и сожгла их обоих. Суд приговорил её к 13 годам колонии.