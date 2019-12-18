Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Самолёт-топливозаправщик Ил-78 экстренно приземлился в столичном аэропорту Жуковский из-за срабатывания датчика нештатной работы одного из четырёх двигателей. Об этом сообщили в пресс-службе Авиационного комплекса имени Ильюшина.

Там уточнили, что воздушное судно походит программу лётных испытаний, отрабатываются различные режимы. Согласно руководству лётной эксплуатации, экипаж выключил двигатель и произвёл посадку. Она прошла успешно, помощь оперативных служб не понадобилась,...