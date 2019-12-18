В Саратове водитель сбил женщину и двоих детей на пешеходном переходе. Они госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.
ДТП произошло в 13:15 (12:15 мск) напротив дома 16 по улице Клочкова,
По предварительным данным, наезд на 38-летнюю женщину и двоих детей совершил 29-летний водитель Mitsubishi, нарушив правила проезда пешеходного перехода, пояснили в пресс-службе.
Ранее NEWS.ru писал, что автомобиль Lada сбил женщину с двумя детьми на нерегулируемом пешеходном переходе в Зеленограде.
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