Женщина потушила Вечный огонь в Санкт-Петербурге

Неизвестная женщина погасила Вечный огонь на Марсовом поле в Санкт-Петербурге. В городе начались её поиски, так как есть основания полагать, что сделала она это намеренно.
Инцидент произошёл в ночь на 7 мая. При этом, несмотря на то, что гражданку зафиксировали камеры видеонаблюдения, установить, как именно злоумышленница осуществила задуманное, не получилось: пламя создаёт яркий блик на видео, поэтому действия женщины непосредственно у огня не видны.
По данным «Невских новостей», на вид подозреваемой около 50 лет. Известно, что она была
Аналогичный инцидент на Марсовом поле произошёл в декабре 2019 года. Как писал NEWS.ru, тогда Вечный огонь потух из-за того, что его забросал снегом ребёнок.
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