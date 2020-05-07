Женщина потушила Вечный огонь в Санкт-Петербурге

https://static.news.ru/photo/6a59492a-9038-11ea-abe3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Неизвестная женщина погасила Вечный огонь на Марсовом поле в Санкт-Петербурге. В городе начались её поиски, так как есть основания полагать, что сделала она это намеренно.

Инцидент произошёл в ночь на 7 мая. При этом, несмотря на то, что гражданку зафиксировали камеры видеонаблюдения, установить, как именно злоумышленница осуществила задуманное, не получилось: пламя создаёт яркий блик на видео, поэтому действия женщины непосредственно у огня не видны.

По данным «Невских новостей», на вид подозреваемой около 50 лет. Известно, что она была одета в спортивный костюм.

Аналогичный инцидент на Марсовом поле произошёл в декабре 2019 года. Как писал NEWS.ru, тогда Вечный огонь потух из-за того, что его забросал снегом ребёнок.