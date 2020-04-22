Жена замглавы московского депкульта вылетела в Ялту для опознания

https://static.news.ru/photo/b62ecd52-84b7-11ea-8993-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Супруга заместителя главы департамента культуры Москвы Леонида Ошарина вылетела в Ялту для участия в опознании и в других необходимых мероприятиях. Самого Ошарина ранее нашли мёртвым в арендованной квартире.

Об отбытии в Ялту вдовы московского чиновника рассказал РИА Новости зампредседателя Союза театральных деятелей (СТД) РФ Геннадий Смирнов. Он также сообщил, что перевозкой тела Ошарина в Москву займётся член СТД Владимир Емельянов.

Леонид Ошарин прибыл в Ялту в конце марта и с тех пор не выходил на связь. 22 апреля его тело обнаружили в арендованной квартире, следов насилия на нём не было. Предварительно установлено, что причиной смерти чиновника стал суицид, сообщал NEWS.ru.