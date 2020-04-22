Жена замглавы московского депкульта вылетела в Ялту для опознания

Супруга заместителя главы департамента культуры Москвы Леонида Ошарина вылетела в Ялту для участия в опознании и в других необходимых мероприятиях. Самого Ошарина ранее нашли мёртвым в арендованной квартире.
Об отбытии в Ялту вдовы московского чиновника рассказал РИА Новости зампредседателя Союза театральных деятелей (СТД) РФ Геннадий Смирнов. Он также сообщил, что перевозкой тела Ошарина в Москву займётся член СТД Владимир Емельянов.
Леонид Ошарин прибыл в Ялту в конце марта и с тех пор не выходил на связь. 22 апреля его тело обнаружили в арендованной квартире, следов насилия на нём не было. Предварительно установлено, что причиной смерти чиновника стал суицид, сообщал NEWS.ru.
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