Происшествия

Землетрясение произошло в Польше

09:33, 08 июля 2020
Фото: Ivan Damanik/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Сейсмологи зафиксировали магнитные толчки магнитудой 5,1 в 63 километрах от польского города Зелёна-Гура.

Очаг сейсмического события залегал на глубине двух километров, эпицентр находился в 63 километрах от Зелёна-Гура с населением почти 120 тысяч человек. Прага, чешская столица, находится в 201 километре от эпицентра землетрясения, там проживают 1,1 млн человек. Данные о разрушениях зданий и человеческих жертвах не поступали, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

Как писал NEWS.ru ранее, землетрясение магнитудой 6,3 произошло в Тихом океане в районе Федеративных Штатов Микронезии.

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