Землетрясение произошло в Польше

https://static.news.ru/photo/da58d0aa-c0e5-11ea-910f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ivan Damanik/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Сейсмологи зафиксировали магнитные толчки магнитудой 5,1 в 63 километрах от польского города Зелёна-Гура.

Очаг сейсмического события залегал на глубине двух километров, эпицентр находился в 63 километрах от Зелёна-Гура с населением почти 120 тысяч человек. Прага, чешская столица, находится в 201 километре от эпицентра землетрясения, там проживают 1,1 млн человек. Данные о разрушениях зданий и человеческих жертвах не поступали, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

Как писал NEWS.ru ранее, землетрясение магнитудой 6,3 произошло в Тихом океане в районе Федеративных Штатов Микронезии.