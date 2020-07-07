Землетрясение произошло в Польше

Сейсмологи зафиксировали магнитные толчки магнитудой 5,1 в 63 километрах от польского города Зелёна-Гура.
Очаг сейсмического события залегал на глубине двух километров, эпицентр находился в 63 километрах от Зелёна-Гура с населением почти 120 тысяч человек. Прага, чешская столица, находится в 201 километре от эпицентра землетрясения, там проживают 1,1 млн человек. Данные о разрушениях зданий и человеческих жертвах не поступали,
Как писал NEWS.ru ранее, землетрясение магнитудой 6,3 произошло в Тихом океане в районе Федеративных Штатов Микронезии.
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