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Напавший на жителей Квебека «самурай» попал на видео

10:13, 01 ноября 2020 13
Фото: pixabay.com

Человек в карнавальном костюме самурая, совершивший нападение на нескольких человек в канадском Квебеке, попал на видео.

Один из очевидцев снял преступника на смартфон, позже видеоролик попал в социальные сети.

На запечатлённых кадрах видно, как некто в светлом кимоно стоит на одной из ночных улиц Квебека.

Ранее стало известно, что неизвестный в средневековом одеянии с холодным оружием напал на нескольких человек в Квебеке. В результате нападения два человек скончались, ещё пятеро получили ранения.

Нападения на людей произошли рядом со зданием парламента в Квебеке. Сейчас нападавший задержан. Мотивы преступника выясняются.

Как сообщал NEWS.ru, 29 октября в Ницце мужчина с ножом напал на прихожан собора. Жертвами атаки стали три человека. В Париже нападение назвали терактом. Кроме того, 29 октября в Авиньоне произошла попытка нападения на полицейских (атакующий кричал «Аллах акбар!»), а в Саудовской Аравии — на охрану консульства Франции.

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