Напавший на жителей Квебека «самурай» попал на видео

https://static.news.ru/photo/e5503f14-1c13-11eb-b50b-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Человек в карнавальном костюме самурая, совершивший нападение на нескольких человек в канадском Квебеке, попал на видео.

Один из очевидцев снял преступника на смартфон, позже видеоролик попал в социальные сети.

На запечатлённых кадрах видно, как некто в светлом кимоно стоит на одной из ночных улиц Квебека.

#QuebecCity



Creepy video shows alleged Quebec City attacker dressed as a samuraiâwho used a sword to kill 2 & injure 5. pic.twitter.com/m4QuwixZsr — ÊÉªÉ¢ á´¡ÉªÊÊ (@WillontheRadio) November 1, 2020

Ранее стало известно, что неизвестный в средневековом одеянии с холодным оружием напал на нескольких человек в Квебеке. В результате нападения два человек скончались, ещё пятеро получили ранения.

Нападения на людей произошли рядом со зданием парламента в Квебеке. Сейчас нападавший задержан. Мотивы преступника выясняются.

Как сообщал NEWS.ru, 29 октября в Ницце мужчина с ножом напал на прихожан собора. Жертвами атаки стали три человека. В Париже нападение назвали терактом. Кроме того, 29 октября в Авиньоне произошла попытка нападения на полицейских (атакующий кричал «Аллах акбар!»), а в Саудовской Аравии — на охрану консульства Франции.