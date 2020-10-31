Напавший на жителей Квебека «самурай» попал на видео

Ранее стало известно, что неизвестный в средневековом одеянии с холодным оружием напал на нескольких человек в Квебеке. В результате нападения два человек скончались, ещё пятеро получили ранения.
Нападения на людей произошли рядом со зданием парламента в Квебеке. Сейчас нападавший задержан. Мотивы преступника выясняются.
Как сообщал NEWS.ru, 29 октября в Ницце мужчина с ножом напал на прихожан собора. Жертвами атаки стали три человека. В Париже нападение назвали терактом. Кроме того, 29 октября в Авиньоне произошла попытка нападения на полицейских (атакующий кричал «Аллах акбар!»), а в Саудовской Аравии — на охрану консульства Франции.