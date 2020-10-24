Замглавы Московской таможни предъявили обвинение в получении взятки

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Заместителю руководителя Московской таможни Сергею Цуканову предъявлено обвинение в получении полумиллионной взятки. Сообщение об этом появилось на сайте Следственного комитета РФ. Согласно ему, уголовное дело в отношении начальника службы таможенного контроля после выпуска товаров Московской таможни Центрального таможенного управления ФТС РФ полковника таможенной службы Сергея Цуканова возбуждено по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере).

По версии следствия, в октябре 2020 года Цуканов получил полмиллиона рублей от представителей торговой компании. За это он пообещал ускорить процедуру допуска сотрудников организации к товарам, изъятым в ходе проводимой им проверки.

22 октября в рамках оперативного эксперимента сотрудники фирмы передали Цуканову 500 тысяч рублей, после чего таможенник был задержан сотрудниками ФСБ. Он арестован до 23 декабря. По п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ ему грозит штраф от 2 млн до 4 млн рублей и лишение свободы на срок от 7 до 12 лет, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал о том, что следователь МВД Фрунзенского района Санкт-Петербурга задержана по подозрению в получении взятки в особо крупном размере с использованием служебного положения (ст. 290 УК РФ).





