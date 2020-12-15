Заключённые в московском СИЗО заставляли сокамерников платить дань АУЕ

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Специалисты ФСИН России начали проверку информации о причастности некоторых арестантов московского СИЗО-4 к запрещённому в России экстремистскому движению АУЕ и вымогательству денег у сокамерников.

Незаконную деятельность нескольких заключённых выявили сотрудники управления собственной безопасности ФСИН РФ. Сейчас во взаимодействии с ФСБ начата проверка информации о причастности подозреваемых к деятельности движения АУЕ.

Некоторые арестанты в интересах АУЕ нарушали порядок содержания под стражей и пропагандировали «криминальную идеологию, выражающуюся в отрицании общепринятых моральных принципов и главенствующей роли права», говорится в сообщении на сайте ФСИН России.

Кроме того, в ведомстве уверены, что эти же заключённые для финансирования запрещённого движения угрожали сокамерникам и постоянно вымогали у них деньги.

Ранее стало известно, что татуировка с аббревиатурой АУЕ может стать основанием для вынесения обвинительного приговора. Такое мнение высказал судебный эксперт Юрий Капштык. По его словам, человек с тату АУЕ может оказаться за решёткой из-за юридической путаницы и отсутствия точной классификации опознавательных знаков движения. Однако, по его мнению, если татуировка содержит прямую аббревиатуру или «общепризнанные изображения», то она может служить доказательством принадлежности человека к запрещенному движению.

В свою очередь адвокат AVG Legal Алексей Гавришев считает, что наказание за такие татуировки не последует, поскольку это противоречит «общему правилу».

Верховный суд России признал популярное среди молодёжи криминальное движение АУЕ («Арестантский уклад един») экстремистской организацией, писал NEWS.ru.