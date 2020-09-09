В Подмосковье двое юношей погибли, отравившись угарным газом в гараже

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В подмосковном Подольске следователи разбираются в обстоятельствах гибели двух 19-летних парней, которые отравились угарным газом в гараже. Тела молодых людей без видимых телесных повреждений были обнаружены 8 сентября.

По предварительным данным эксперта, смерть юношей наступила из-за работавшего двигателя автомобиля, который стоял в запертом гаражном боксе, сообщили в пресс-службе регионального главка Следственного комитета.

На данном этапе организована доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, добавили в ведомстве.

Как уточняет РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах, погибших парней в машине ВАЗ-2114 нашёл их друг.

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