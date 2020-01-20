Преображенский суд Москвы рассмотрел ходатайство органов дознания и прекратил уголовное дело против актрисы Натальи Бочкарёвой, назначив ей штраф. Она обвинялась в хранении наркотиков — при задержании сотрудниками ДПС в сентябре 2019 года при ней был обнаружен пакетик с кокаином весом в 0,69 грамма. Позже при обыске у неё в квартире нашли купюры со следами этого же вещества. Решение оказалось необычным, учитывая что речь шла о «наркотической» статье.

В суд Наталья пришла в тёмных очках, в окружении свиты из адвокатов и охранников. На протокольной съёмке перед заседанием суда она и её адвокат Ольга Сулим закрывались от журналистов листами бумаги.

На суде артистка полностью признала вину и раскаялась в том, что сама не пошла в полицию и не сдала вещество.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Дознаватель выступил с ходатайством закрыть уголовное дело и назначить актрисе судебный штраф: преступление относится к категории небольшой тяжести, Бочкарёва характеризуется положительно, а также имеет двоих несовершеннолетних детей. Прокурор поддержал ходатайство. Судебный штраф — новый в нашей стране вид наказания, при котором подсудимый выплачивает штраф, но не получает судимость.

Такая процедура предусмотрена законом в случаях, когда обвиняемый впервые совершил преступление и возмещает ущерб. Штраф применяется по статьям, наказание по которым не превышает пяти лет лишения свободы. Вменявшаяся Бочкарёвой часть 1 статьи 228 УК предусматривает максимальное наказание — три года лишения свободы.

На заседании стало известно, что Бочкарёва «загладила вину» переводом денег в благотворительный фонд «Воскресение» — 50 тысяч рублей. Адвокат Сулим, в свою очередь, напомнила, что экспертиза, проведённая почти сразу после задержания, не обнаружила в крови Натальи запрещённых веществ.

Суд над актрисой прошёл стремительно, в совещательную комнату судья также удалилась ненадолго — через 15 минут она уже оглашала решение.

Суд постановил удовлетворить ходатайство органов дознания и назначить ей штраф в размере 30 тысяч рублей, — сказала она.

Уголовное дело против актрисы прекращено. Кроме того, согласно решению судебной инстанции, надлежит уничтожить вещественные доказательства — денежные купюры со следами кокаина. В случае же, если Наталья уклонится от выплаты штрафа, дело против неё возобновят.

Почти сразу после окончания слушания актриса поспешила удалиться на своём Mercedes, не удостоив прессу комментариями.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Про Наталью Бочкарёву все СМИ заговорили осенью 2019 года, но не в связи с её профессиональной деятельностью. Артистку остановили для проверки документов сотрудники ГИБДД, но она вела себя странно, и у полицейских возникли сомнения в её трезвости. Актриса не стала отпираться и вытащила свёрток с кокаином. Однако пройти медицинское освидетельствование отказалась, за что лишилась прав на один год и восемь месяцев и получила штраф в 30 тысяч рублей. При общении с журналистами она опровергала факт задержания и утверждала, что в тот день находилась дома с детьми.

В январе стало известно, что Бочкарёва всё же полностью признала вину, раскаялась и сама попросила закрыть уголовное дело и назначить ей судебный штраф. Следствие согласилось с этим.

Изначально Бочкарёвой вменяли часть 1 статьи 228 УК «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств».

9 января следователи передали уголовное дело в отношении неё в Преображенский суд Москвы: они просили прекратить его и назначить актрисе штраф. Это стало возможным, так как она полностью признала вину и раскаялась в содеянном.

В отношении неё была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.