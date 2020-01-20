Преображенский суд Москвы рассмотрел ходатайство органов дознания и прекратил уголовное дело против актрисы Натальи Бочкарёвой, назначив ей штраф. Она обвинялась в хранении наркотиков — при задержании сотрудниками ДПС в сентябре 2019 года при ней был обнаружен пакетик с кокаином весом в 0,69 грамма. Позже при обыске у неё в квартире нашли купюры со следами этого же вещества. Решение оказалось необычным, учитывая что речь шла о «наркотической» статье.
В суд Наталья пришла в тёмных очках, в окружении свиты из адвокатов и охранников. На протокольной съёмке перед заседанием суда она и её адвокат Ольга Сулим закрывались от журналистов листами бумаги.
На суде артистка полностью признала вину и раскаялась в том, что сама не пошла в полицию и не сдала вещество.
Дознаватель выступил с ходатайством закрыть уголовное дело и назначить актрисе судебный штраф: преступление относится к категории небольшой тяжести, Бочкарёва характеризуется положительно, а также имеет двоих несовершеннолетних детей. Прокурор поддержал ходатайство. Судебный штраф — новый в нашей стране вид наказания, при котором подсудимый выплачивает штраф, но не получает судимость.
Такая процедура предусмотрена законом в случаях, когда обвиняемый впервые совершил преступление и возмещает ущерб. Штраф применяется по статьям, наказание по которым не превышает пяти лет лишения свободы. Вменявшаяся Бочкарёвой часть 1 статьи 228 УК предусматривает максимальное наказание — три года лишения свободы.
На заседании стало известно, что Бочкарёва «загладила вину» переводом денег в благотворительный фонд «Воскресение» — 50 тысяч рублей. Адвокат Сулим, в свою очередь, напомнила, что экспертиза, проведённая почти сразу после задержания, не обнаружила в крови Натальи запрещённых веществ.
Суд над актрисой прошёл стремительно, в совещательную комнату судья также удалилась ненадолго — через 15 минут она уже оглашала решение.
Суд постановил удовлетворить ходатайство органов дознания и назначить ей штраф в размере 30 тысяч рублей, — сказала она.
Уголовное дело против актрисы прекращено. Кроме того, согласно решению судебной инстанции, надлежит уничтожить вещественные доказательства — денежные купюры со следами кокаина. В случае же, если Наталья уклонится от выплаты штрафа, дело против неё возобновят.
Почти сразу после окончания слушания актриса поспешила удалиться на своём Mercedes, не удостоив прессу комментариями.
Про Наталью Бочкарёву все СМИ заговорили осенью 2019 года, но не в связи с её профессиональной деятельностью. Артистку остановили для проверки документов сотрудники ГИБДД, но она вела себя странно, и у полицейских возникли сомнения в её трезвости. Актриса не стала отпираться и вытащила свёрток с кокаином. Однако пройти медицинское освидетельствование отказалась, за что лишилась прав на один год и восемь месяцев и получила штраф в 30 тысяч рублей. При общении с журналистами она опровергала факт задержания и утверждала, что в тот день находилась дома с детьми.
В январе стало известно, что Бочкарёва всё же полностью признала вину, раскаялась и сама попросила закрыть уголовное дело и назначить ей судебный штраф. Следствие согласилось с этим.
Изначально Бочкарёвой вменяли часть 1 статьи 228 УК «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств».
9 января следователи передали уголовное дело в отношении неё в Преображенский суд Москвы: они просили прекратить его и назначить актрисе штраф. Это стало возможным, так как она полностью признала вину и раскаялась в содеянном.
В отношении неё была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
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