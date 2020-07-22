Задержан глава Контрольно-счётной палаты Ингушетии

https://static.news.ru/photo/30327c0c-cc25-11ea-940d-fa163e074e61_660.jpg Мустафа Белхороев Фото: ingushetia.ru

Глава Контрольно-счётной палаты Ингушетии Мустафа Белхороев задержан по подозрению в организации террористического сообщества.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на информированный источник. Вместе с ним задержали его брата Курейша. Оба они являются братьями депутата Народного собрания Республики Ингушетия Якуба Белхороева, который арестован по подозрению в растрате 19 млн рублей из фонда социального страхования. Задержание Мустафы Белхороева, по словам собеседника издания, связано с делом об организации террористического сообщества, лидером которого является Якуб Белхороев. Главу Контрольно-счётной палаты для дальнейших разбирательств доставили в Москву.

Всего из семьи Белхороевых уже задержаны трое братьев и племянник. Последний — после убийства начальника регионального центра противодействия экстремизму МВД Ибрагима Эльджаркиева и его брата Ахмеда.

Ранее NEWS.ru писал о том, что обыски в домах братьев депутата Народного собрания Республики Ингушетия Якуба Белхороева, который подозревается в растрате 19 млн рублей из фонда социального страхования, проводят сотрудники правоохранительных органов. Об этом сообщило агентство «Интерфакс-Юг», ссылаясь на информированный источник. В частности, обыск проведён в доме председателя Контрольно-счётной палаты республики Мустафы Белхороева.