Задержан глава Контрольно-счётной палаты Ингушетии

Глава Контрольно-счётной палаты Ингушетии Мустафа Белхороев задержан по подозрению в организации террористического сообщества.
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Всего из семьи Белхороевых уже задержаны трое братьев и племянник. Последний — после убийства начальника регионального центра противодействия экстремизму МВД Ибрагима Эльджаркиева и его брата Ахмеда.
Ранее NEWS.ru писал о том, что обыски в домах братьев депутата Народного собрания Республики Ингушетия Якуба Белхороева, который подозревается в растрате 19 млн рублей из фонда социального страхования, проводят сотрудники правоохранительных органов. Об этом сообщило агентство «Интерфакс-Юг», ссылаясь на информированный источник. В частности, обыск проведён в доме председателя Контрольно-счётной палаты республики Мустафы Белхороева.
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