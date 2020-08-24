https://static.news.ru/photo/46c6592a-e610-11ea-a5ee-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Заброшенные склады загорелись под Белгородом. Огонь охватил площадь почти в 400 квадратных метров. ЧП произошло в посёлке Северный по улице Промышленной Белгородского района 24 августа 2020 года.

Это неэксплуатируемое здание — бывшие складские помещения. Предварительная площадь пожара составляет 400 квадратных метров, — передаёт РИА Новости со ссылкой региональное ГУ МЧС.

По предварительной информации, в помещениях лежат куски резины и шины, пламя быстро распространяется по всей территории промпарка, пишет портал Курск.com. Чёрный дым видно из разных уголков Белгорода. На место ЧП прибыли дежурные караулы пожарно-спасательных частей № 4, № 1, а также дежурный расчёт специализированной пожарно-спасательной части.

Накануне стало известно, что в Биробиджане кошка разбудила своих хозяев и те успели спастись из горящего дома. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Еврейской автономной области. Отмечается, что мужчины сразу же вызвали пожарных. К месту происшествия прибыли 13 пожарных и две единицы техники. В результате возгорания сгорели веранда и крыша дома. Пострадавших нет. При этом ведётся проверка. Устанавливаются причины возгорания и ущерб.

Ранее NEWS.ru писал, что пожар на кирпичном заводе в Давлеканово (Башкирия) полностью потушен. Об это сообщила пресс-служба республиканского ГУ МЧС.