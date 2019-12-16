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Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов, расстрелявший 8 сослуживцев в войсковой части в Забайкалье, не хотел разглашать причины, толкнувшие его на убийство. По его словам, он до последнего верил, что погибнет при нападении.

Как сообщает telegram-канал Mash, солдат встретился с адвокатами. По их версии, он сожалеет о случившемся и очень удивлён поддержке и многочисленным пабликам в свой адрес. 25 октября рядовой Рамиль Шамсутдинов...