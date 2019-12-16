Полиция проверяет московские аэропорты из-за сообщений об угрозе взрывов. В частности, неизвестный сообщил о минировании Внуково, Шереметьево, Домодедово и Жуковский.
Как сообщили NEWS.ru в правоохранительных органах, в аэрогаванях работают оперативные службы. Эвакуация пассажиров не проводятся, все рейсы осуществляются согласно расписанию.
Ранее NEWS.ru писал, что 16 декабря пять судов Москвы — Щербинский, Савёловский, Кунцевский, Головинский и Коптевский — получили сообщения с угрозами взрыва. Также злоумышленники якобы заминировали суды и вузы Санкт-Петербурга. В общей сложности «анонимки» получили три районных инстанции и 12 учебных учреждений.
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