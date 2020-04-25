Происшествия

Восемь человек пострадали в результате жёсткой посадки Ми-26 на Ямале

14:27, 25 апреля 2020
Фото: 89.mchs.gov.ru

Все восемь человек, находившиеся на борту вертолёта Ми-26, пострадали в результате жёсткой посадки воздушного судна. Ранее сообщалось о шести пострадавших.

Четыре человека доставлены в травматологическое отделение Новоуренгойской центральной городской больницы. Состояние двоих из них медики оценивают как средней степени тяжести. Ещё двое чувствуют себя удовлетворительно.

Остальные четверо пострадавших направлены на амбулаторное лечение, рассказали ТАСС в пресс-службе Департамента здравоохранения ЯНАО.

Инцидент произошёл на вертолётной площадке месторождения «Русское» в Тазовском районе. Как писал NEWS.ru, к жёсткой посадке мог привести отказ одного из двигателей вертолёта.

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