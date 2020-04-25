Восемь человек пострадали в результате жёсткой посадки Ми-26 на Ямале

Все восемь человек, находившиеся на борту вертолёта Ми-26, пострадали в результате жёсткой посадки воздушного судна. Ранее сообщалось о шести пострадавших.
Четыре человека доставлены в травматологическое отделение Новоуренгойской центральной городской больницы. Состояние двоих из них медики оценивают как средней степени тяжести. Ещё двое чувствуют себя удовлетворительно.
Остальные четверо пострадавших направлены на амбулаторное лечение,
Инцидент произошёл на вертолётной площадке месторождения «Русское» в Тазовском районе. Как писал NEWS.ru, к жёсткой посадке мог привести отказ одного из двигателей вертолёта.
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