Восемь человек пострадали в результате жёсткой посадки Ми-26 на Ямале

https://static.news.ru/photo/7a295c18-86e8-11ea-82a5-fa163e074e61_660.jpg Фото: 89.mchs.gov.ru

Все восемь человек, находившиеся на борту вертолёта Ми-26, пострадали в результате жёсткой посадки воздушного судна. Ранее сообщалось о шести пострадавших.

Четыре человека доставлены в травматологическое отделение Новоуренгойской центральной городской больницы. Состояние двоих из них медики оценивают как средней степени тяжести. Ещё двое чувствуют себя удовлетворительно.

Остальные четверо пострадавших направлены на амбулаторное лечение, рассказали ТАСС в пресс-службе Департамента здравоохранения ЯНАО.

Инцидент произошёл на вертолётной площадке месторождения «Русское» в Тазовском районе. Как писал NEWS.ru, к жёсткой посадке мог привести отказ одного из двигателей вертолёта.