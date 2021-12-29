Волонтёры раскрыли детали поиска замёрзшего насмерть ребёнка в Дубне

Замёрзшего насмерть в подмосковной Дубне 11-летнего мальчика искали только официально свыше 300 человек, рассказала NEWS.ru координатор ВПСО «Дубна» Оксана Курчицкая. Она отметила, что по имеющимся у волонтёров данным, семья погибшего ребёнка — неблагополучная.

Семья неблагополучная, мальчика не проводили, не посадили в социальный автобус, он сел на [обычную] маршрутку. По имеющимся у нас данным, социальная карта не сработала, но его уговаривали в буквальном смысле ехать дальше до нужного места, водитель лично уговаривал. Он вышел сам, по имеющимся у нас данным. Поиски продолжались больше суток. О причинах смерти точной информации у меня нет. По предварительным данным, мальчик замёрз — провалился под лёд в Южную канаву. Вышел на лёд и замёрз, — подчеркнула Курчицкая.

Прокуратура Московской области опубликовала видео с камер наблюдения, снятое перед гибелью 11-летнего мальчика в Дубне. По предварительным данным, 27 декабря ребёнок направился в школу, но сел не на тот автобус, вышел не на своей остановке, заблудился и замёрз насмерть. Его сутки искали волонтёры. Ведомство проводит проверку.

Ранее сообщалось, что девочка, найденная замёрзшей в овраге в селе под Саратовом, находится в тяжёлом, но стабильном состоянии. Пятилетнюю девочку и её восьмилетнего брата вынесла в овраг мать, предварительно придушив. Мальчик не выжил, девочка находится в реанимации. Женщина задержана.