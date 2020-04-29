Военный суд приговорил дагестанского блогера Мирзеханова к 10 годам колонии

Второй Западный окружной военный суд Москвы приговорил дагестанского блогера Алибека Мирзеханова к 10 годам колонии. Он признал вину в участии в деятельности террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ).
Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет в колонии строгого режима, — передаёт ТАСС слова собеседницы из суда.
Показания на Мирзеханова дали двое уже осуждённых за участие в террористической деятельности. По их данным, в 2014 году блогер показывал им видеозаписи с призывами уехать в Сирию и принять участие в боевых действиях на стороне запрещённой в РФ террористической организации «Исламское государство».
Как ранее писал NEWS.ru, Мещанский суд Москвы до 20 декабря оставил под арестом уроженца Дагестана блогера Алибека Мирзеханова. Он обвиняется в вербовке в террористическую деятельность и призывах к терроризму.
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