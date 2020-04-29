Военный суд приговорил дагестанского блогера Мирзеханова к 10 годам колонии

https://static.news.ru/photo/08244e6c-8a11-11ea-acb3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Второй Западный окружной военный суд Москвы приговорил дагестанского блогера Алибека Мирзеханова к 10 годам колонии. Он признал вину в участии в деятельности террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ).

Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет в колонии строгого режима, — передаёт ТАСС слова собеседницы из суда.

Показания на Мирзеханова дали двое уже осуждённых за участие в террористической деятельности. По их данным, в 2014 году блогер показывал им видеозаписи с призывами уехать в Сирию и принять участие в боевых действиях на стороне запрещённой в РФ террористической организации «Исламское государство».

Как ранее писал NEWS.ru, Мещанский суд Москвы до 20 декабря оставил под арестом уроженца Дагестана блогера Алибека Мирзеханова. Он обвиняется в вербовке в террористическую деятельность и призывах к терроризму.