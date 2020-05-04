Происшествия

Военный самолёт приземлился на брюхо на аэродроме в Казахстане

19:49, 04 мая 2020
Фото: Fedor Leukhin /CC BY-SA 2.0/wikipedia.org

Военный самолёт со сломанным шасси совершил аварийную посадку на аэродроме Метыген в Алматинской области Казахстана.

Об этом сообщил руководитель пресс-службы акимата (администрации) области Галымурат Жукел, передаёт «Интерфакс-Казахстан». По его словам, у воздушного судна полностью отказало переднее шасси.

Как нам известно, самолёт сел на брюхо. До его приземления взлётно-посадочная полоса была обработана пеной, — отметил Жукел.

По поручению главы Алматинской области на аэродром были направлены медики и спасатели, однако их участие не потребовалось.

Ранее экипаж российского пассажирского самолёта, следовавшего рейсом Москва — Екатеринбург, подал сигнал тревоги в связи с угрозой взрыва на борту, сообщал NEWS.ru. После посадки в аэропорту назначения специалисты не нашли на воздушном судне взрывных устройств.

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