Военный самолёт приземлился на брюхо на аэродроме в Казахстане

https://static.news.ru/photo/f2122870-8e29-11ea-b7b8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Fedor Leukhin /CC BY-SA 2.0/wikipedia.org

Военный самолёт со сломанным шасси совершил аварийную посадку на аэродроме Метыген в Алматинской области Казахстана.

Об этом сообщил руководитель пресс-службы акимата (администрации) области Галымурат Жукел, передаёт «Интерфакс-Казахстан». По его словам, у воздушного судна полностью отказало переднее шасси.

Как нам известно, самолёт сел на брюхо. До его приземления взлётно-посадочная полоса была обработана пеной, — отметил Жукел.

По поручению главы Алматинской области на аэродром были направлены медики и спасатели, однако их участие не потребовалось.

Ранее экипаж российского пассажирского самолёта, следовавшего рейсом Москва — Екатеринбург, подал сигнал тревоги в связи с угрозой взрыва на борту, сообщал NEWS.ru. После посадки в аэропорту назначения специалисты не нашли на воздушном судне взрывных устройств.