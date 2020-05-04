Военный самолёт приземлился на брюхо на аэродроме в Казахстане

Военный самолёт со сломанным шасси совершил аварийную посадку на аэродроме Метыген в Алматинской области Казахстана.
Об этом сообщил руководитель пресс-службы акимата (администрации) области Галымурат Жукел,
Как нам известно, самолёт сел на брюхо. До его приземления взлётно-посадочная полоса была обработана пеной, — отметил Жукел.
По поручению главы Алматинской области на аэродром были направлены медики и спасатели, однако их участие не потребовалось.
Ранее экипаж российского пассажирского самолёта, следовавшего рейсом Москва — Екатеринбург, подал сигнал тревоги в связи с угрозой взрыва на борту, сообщал NEWS.ru. После посадки в аэропорту назначения специалисты не нашли на воздушном судне взрывных устройств.
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