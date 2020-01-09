Водитель автомобиля Toyota сбил супружескую пару в московском районе Сокол.
Пострадавших госпитализировали в одну из клиник Москвы. Женщина получила серьёзные травмы и перелом ноги. На данный момент полицейские устанавливают детали произошедшего.
Наезд произошел на нерегулируемом пешеходном переходе. Оба пострадавших доставлены в медучреждение, —
цитируетпредставителей пресс-службы ГИБДД АГН «Москва».
Ранее NEWS.ru информировал о трёх погибших в ДТП под Москвой. Инцидент произошёл на 145-м километре трассы М-5 «Урал» возле населённого пункта Врачово.
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