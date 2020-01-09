Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Водитель автомобиля Toyota сбил супружескую пару в московском районе Сокол. 

Пострадавших госпитализировали в одну из клиник Москвы. Женщина получила серьёзные травмы и перелом ноги. На данный момент полицейские устанавливают детали произошедшего. 

Наезд произошел на нерегулируемом пешеходном переходе. Оба пострадавших доставлены в медучреждение, — цитирует представителей пресс-службы ГИБДД АГН «Москва».

Ранее NEWS.ru информировал о трёх погибших в ДТП под Москвой. Инцидент произошёл на 145-м километре трассы М-5 «Урал» возле населённого пункта Врачово.

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