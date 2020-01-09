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На нефтеперерабатывающем заводе в Республике Коми произошёл ещё один взрыв. По информации МЧС, пожар распространился на площади в 1000 кв. метров. Персонал эвакуирован на безопасное расстояние.

Как сообщили «Интерфаксу» в администрации Ухты, эвакуация персонала НПЗ была проведена сразу после первого взрыва. По данным МЧС, горит установка гидродепарафинизации дизельного топлива. По предварительной информации, пострадал один человек, он...