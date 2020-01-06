https://static.news.ru/photo/48688c8a-313e-11ea-b3b4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На одной из автомобильных дорог на территории Карачаево-Черкесии произошла трагедия — водитель скорой помощи насмерть сбил ребёнка. Восьмилетний мальчик скончался на месте от полученных травм.

О случившемся журналистам рассказали представители пресс-службы регионального МВД. Исходя из имеющихся данных, водитель сбил ребёнка примерно в 15:10 мск в понедельник, 7 января. Это произошло в Зеленчукском районе Карачаево-Черкесии.

Водитель скорой помощи сбил восьмилетнего мальчика, жителя Ставропольского края. От полученных повреждений ребёнок скончался на месте, — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы регионального МВД.

Отмечается, что в момент аварии мальчик стоял на обочине, вне пешеходного перехода. Затем он сделал несколько шагов на дорогу. В это время водитель скорой помощи транспортировал в больницу пострадавшего на курорте Архыз. Мужчина ехал с включённым специальным сигналом и проблесковыми маячками.

Ранее NEWS.ru передавал, что ДТП произошло на улице 50-летия СССР в столице Башкирии вечером 6 января.

Автомобиль Chevrolet Captiva наехал на переходившего дорогу в неположенном месте молодого человека, от удара тот вылетел на встречную полосу и попал под колёса Volkswagen Polo. От полученных травм пешеход скончался на месте.