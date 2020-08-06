Во Франции вооруженный мужчина захватил заложников в банке

https://static.news.ru/photo/ce6206f4-d80a-11ea-b01e-fa163e074e61_660.jpg Фото: twitter.com/fbleuhnormandie

Вечером 6 августа вооружённый человек взял в заложники нескольких человек в отделении банка в центре города Гавр. Всё произошло в 16:45.

Как сообщил агентству AFP источник в полиции, заложников пятеро. Утверждается, что мужчина вооружён пистолетом. Французские СМИ уточняют, что захваченный филиал банка расположен неподалёку от городского отделения полиции.

По данным радиостанции France Bleu, у этого мужчины есть несколько требований, но на данный момент они не были доведены до сведения. При этом двум заложникам удалось выбраться из здания. Все полицейские силы города мобилизованы к месту ЧП.

Le RAID arrive Ã bord d'un bus, aucune prise de parole officielle avant leur intervention qui doit avoir lieu d'une minute Ã l'autre pic.twitter.com/plWkeaPfeS — France Bleu Normandie (Seine-Maritime, Eure) (@fbleuhnormandie) August 6, 2020

OpÃ©ration de Police en cours boulevard de Strasbourg @LH_LeHavre

Respectez le pÃ©rimÃ¨tre de sÃ©curitÃ© mis en place par @PoliceNat76600 pic.twitter.com/c5EfJrzlu5 — Police nationale 76 (@PoliceNat76) August 6, 2020

Ранее NEWS.ru писал о захвате заложницы в отделении банка в центре Киева. Террорист требовал предоставить ему прямой эфир на телеканалах. Мужчину взяли во время интервью журналистам.