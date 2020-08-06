Во Франции вооруженный мужчина захватил заложников в банке

Вечером 6 августа вооружённый человек взял в заложники нескольких человек в отделении банка в центре города Гавр. Всё произошло в 16:45.
Как сообщил агентству AFP источник в полиции, заложников пятеро. Утверждается, что мужчина вооружён пистолетом. Французские СМИ уточняют, что захваченный филиал банка расположен неподалёку от городского отделения полиции.
По данным радиостанции France Bleu, у этого мужчины есть несколько требований, но на данный момент они не были доведены до сведения. При этом двум заложникам удалось выбраться из здания. Все полицейские силы города мобилизованы к месту ЧП.
Le RAID arrive Ã bord d'un bus, aucune prise de parole officielle avant leur intervention qui doit avoir lieu d'une minute Ã l'autre pic.twitter.com/plWkeaPfeS
— France Bleu Normandie (Seine-Maritime, Eure) (@fbleuhnormandie) August 6, 2020