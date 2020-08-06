Происшествия

Во Франции вооруженный мужчина захватил заложников в банке

20:11, 06 августа 2020
Фото: twitter.com/fbleuhnormandie

Вечером 6 августа вооружённый человек взял в заложники нескольких человек в отделении банка в центре города Гавр. Всё произошло в 16:45.

Как сообщил агентству AFP источник в полиции, заложников пятеро. Утверждается, что мужчина вооружён пистолетом. Французские СМИ уточняют, что захваченный филиал банка расположен неподалёку от городского отделения полиции.

По данным радиостанции France Bleu, у этого мужчины есть несколько требований, но на данный момент они не были доведены до сведения. При этом двум заложникам удалось выбраться из здания. Все полицейские силы города мобилизованы к месту ЧП. 

Ранее NEWS.ru писал о захвате заложницы в отделении банка в центре Киева. Террорист требовал предоставить ему прямой эфир на телеканалах. Мужчину взяли во время интервью журналистам.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях