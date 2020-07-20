Влиятельный вор в законе Циркач задержан в Польше

Вор в законе Олег Пирогов, более известный как Циркач, задержан правоохранительными органами в Польше. Он был схвачен после того, как российские оперативники узнали о его местонахождении и передали информацию польским коллегам.
По информации Lenta.ru, долгое время Пирогов
В настоящее время он задержан. Решение о его экстрадиции будет принимать польский суд, сообщил источник в правоохранительных органах.
Банда Пирогова орудовала в Подмосковье. Члены преступной группировки вымогали у коммерсантов Ногинского района крупные суммы денег. Одну из своих жертв — бизнесмена Галастяна — после отказа платить злоумышленники жёстко избили и несколько дней держали в железной клетке в загородном доме. Лидера банды долгое время не могли поймать.
В июле 2019 года полицейские пытались задержать его во время встречи в подмосковном ресторане, однако тогда кто-то предупредил Циркача, и тот успел сбежать.
Циркач занял высшее положение в криминальном мире в 2011 году. Тогда его «короновали» в московской резиденции Деда Хасана.
Ранее, как писал NEWS.ru, в Киеве задержали 57-летнего уроженца Грузии и гражданина РФ по кличке Камо Московский, который незаконно переправился на Украину, чтобы избежать уголовной ответственности в России и установить контроль над преступными группировками в этой стране. По решению суда вора в законе на полгода поместили в пункт временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства.
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