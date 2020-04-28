Видео с места взрыва автомобиля в Волгограде появилось в Сети

https://static.news.ru/photo/6f6bd8ea-88dd-11ea-88ff-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Следственный комитет РФ поделился в своём официальном канале на YouTube кадрами оперативной съёмки с места ЧП с легковым автомобилем в Волгограде.

На видео сотрудники правоохранительных органов работают на месте происшествия. Видно, что салон автомобиля сильно повреждён, а стёкла выбило взрывной волной. По основной версии следствия, взрыв произошёл, когда 69-летний владелец машины сел за руль. Тип боеприпаса пока не установлен.

Как писал NEWS.ru ранее, предположительно, пострадавший мужчина — бывший сотрудник волгоградской академии МВД. Очевидцы происшествия утверждают, что автомобиль был припаркован около кафе. После взрыва пострадавший лежал возле авто.