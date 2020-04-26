Иномарка наехала на людей во время гонок в Омске

https://static.news.ru/photo/e09d68f4-87d3-11ea-94fc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Аварийный Омск/vk.com

Полицейские разбираются в обстоятельствах инцидента, который произошёл 25 апреля в Омске, когда во время незаконных автогонок 22-летний водитель задним ходом наехал на двух девушек.

Видеозапись происшествия появилась во «ВКонтакте» 26 апреля в группе «Аварийный Омск». На записи видно, как два автомобиля приготовились к старту. По обе стороны от них стоят люди. Один из соревнующихся внезапно начинает движение задним ходом и врезается в группу людей, слышны женские крики.

Водитель иномарки установлен. Им оказался 22-летний житель Омска. Сотрудникам полиции он пояснил, что действительно участвовал в заезде и, спутав передачи, наехал на двух девушек, — сообщает РИА Новости со ссылкой на областное МВД.

Сотрудникам правоохранительных органов водитель рассказал, что отвёз пострадавших в травмпункт. В отношении молодого человека составлены протоколы по нескольким статьям.

Ранее NEWS.ru писал, что сотрудник ДПС, ехавший 9 апреля на служебном автомобиле в центре Москвы, увернулся от наезда на выскочившую перед машиной кошку, но не смог избежать столкновения.