Происшествия

Видео: девушка без нижнего белья приставала к прохожим в Чите

08:50, 04 июля 2020 867
Фото: Georgiy Rozov/Global Look Press

Очевидцы сняли на видео полуголую девушку, которая приставала к горожанам в центре Читы.

Кадры инцидента появились в группе «Сейчас в Чите» во «ВКонтакте». Автор поста утверждает, что ладони девушки были испачканы кровью.

Она вела себя, мягко говоря, неадекватно, — написал он.

Автор также отметил, что, по словам очевидцев, девушка могла находиться под действием сильных наркотических средств.

В пресс-службе МВД РФ по Забайкальскому краю заявили, что полицейские не получали сообщений о данном инциденте, передаёт ИА «Чита.ру».

Как писал NEWS.ru, ранее неизвестный голый мужчина устроил своеобразное представление в районе платформы Кунцево в Москве, совершив целый ряд странных поступков. При этом он был агрессивно настроен по отношению к окружающим людям.

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