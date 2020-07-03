Видео: девушка без нижнего белья приставала к прохожим в Чите

Очевидцы сняли на видео полуголую девушку, которая приставала к горожанам в центре Читы.
Кадры инцидента появились в группе «Сейчас в Чите» во «ВКонтакте». Автор поста утверждает, что ладони девушки были испачканы кровью.
Она вела себя, мягко говоря, неадекватно, — написал он.
Автор также отметил, что, по словам очевидцев, девушка могла находиться под действием сильных наркотических средств.
В пресс-службе МВД РФ по Забайкальскому краю заявили, что полицейские не получали сообщений о данном инциденте,
Как писал NEWS.ru, ранее неизвестный голый мужчина устроил своеобразное представление в районе платформы Кунцево в Москве, совершив целый ряд странных поступков. При этом он был агрессивно настроен по отношению к окружающим людям.
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