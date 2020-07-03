Видео: девушка без нижнего белья приставала к прохожим в Чите

Фото: Georgiy Rozov/Global Look Press

Микроавтобус УАЗ перевернулся в Хангаласском районе Якутии при съезде к берегу реки Лены. В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили шесть человек.

Четверо пострадавших, включая водителя, госпитализированы в местные больницы, ещё двое отправлены домой на амбулаторное лечение. Всего на момент ДТП в салоне «буханки» находились восемь человек, двое пассажиров не пострадали, сообщает...