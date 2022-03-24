Венедиктов сообщил об угрозах в свой адрес

Бывший главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов сообщил, что в его адрес начали поступать угрозы. Венедиктов опубликовал пост в Telegram, в котором указал, что под дверь его квартиры неизвестные подбросили свиную голову, а также наклеили стикер с украинским гербом и антисемитской надписью.

Они решили запугать меня и мою семью? Меня, которого дудаевские боевики водили на расстрел? — недоумевает журналист.

Венедиктов в своём Telegram-аккаунте написал, что позвонил в офис Delivery Club. Представители компании сказали ему, что человек, который устроил «антисемитскую выходку», был в устаревшей форме компании, а также не был не при исполнении заказа.

Напомним, что 3 марта Алексей Венедиктов рассказал о ликвидации радиоканала и сайта «Эхо Москвы» в соответствии с решением совета директоров. Он отметил, что не намерен покидать Россию и продолжит заниматься журналистикой.

На следующий день руководство «Эха Москвы» сообщило в Telegram-канале, что удалит все корпоративные аккаунты в социальных сетях и отключит сайт. YouTube-канал радиостанции также будет недоступен.

Уже 5 марта главный редактор «Эха Москвы» подтвердил, что совет директоров радиостанции разорвал с ним контракт. Он также сообщил, что редакция прекратила существование, а её сотрудникам предложат альтернативные варианты трудоустройства.