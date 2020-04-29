В Южной Корее при пожаре на стройке погибли 38 человек

https://static.news.ru/photo/e87f68bc-8a29-11ea-8290-fa163e074e61_660.jpg Фото: via www.imago-images.de /Global Look Press

В городе Ичхон на северо-западе Республики Корея произошло возгорание на строительной площадке склада.

По данным агентства Yonhap, на складе находилось 78 рабочих. Из них 38 человек стали жертвами пожара. Ещё 10 человек пострадали. Им оказывается медицинская помощь.

Специалисты считают, что взрыв газа при проведении строительных работ мог стать причиной пожара. Огонь быстро охватил всё здание. Президент страны Мун Чжэ Ин приказал мобилизовать все доступные ресурсы для спасения людей.

Как писал NEWS.ru ранее, возгорание в жилом доме в подмосковном Серпухове возникло в ночь на 18 апреля. В огне погибли двое. Очаг пожара находился на четвёртом этаже дома № 4 по улице Форсса, горело личное имущество и меблировка квартиры.