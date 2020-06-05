В ямальском Муравленко произошёл разлив нефтепродуктов

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В городе Муравленко Ямало-Ненецкого автономного округа зафиксирован несанкционированный слив нефтепродуктов.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры, разлив произошёл на производственной территории АО «РСК Ямала» из резервного трансформатора подстанции «Муравленковская».

В результате слива более 7 кубометров нефтепродуктов произошло загрязнение почвы на площади более 0,6 га. Электроснабжение в городе нарушено не было. По данному факту прокуратура начала проверку, сообщает «Интерфакс-Урал».

Ранее разлив нефтепродуктов произошёл в Норильске. В результате разгерметизации резервуара 29 мая произошла утечка около 20 тысяч тонн дизтоплива, часть которого попала в реку Амбарная. По версии МЧС, причиной разгерметизации резервуара для хранения дизельного топлива стало проседание свай фундамента.

3 июня был введён режим чрезвычайной ситуации федерального уровня. По факту происшествия было возбуждено несколько уголовных дел о нарушении правил охраны окружающей среды, загрязнении вод, порче земли и халатности. В «Норникеле» заявили, что проливы нефтепродуктов могут быть ликвидированы в двухнедельный срок, сообщал NEWS.ru.