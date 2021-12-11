В Якутии мальчик погиб от выстрела отцовского ружья

В Якутии 12-летний мальчик погиб от выстрела из отцовского ружья, подробности происшествия не раскрываются. Следствие рассматривает возможность суицида или несчастного случая, сообщает Telegram-канал SHOT.

По предварительным данным, трагедия произошла перед тренировкой по дзюдо. Мальчик не успел до конца собрать форму - его кимоно осталось в сумке, а на месте происшествия были обнаружены три пули. Две из них были в стенах, а одна в голове школьника, говорится в сообщении Telegram-канала.

По данным издания, накануне мальчик поссорился в школе с одноклассницей и якобы ударил её ногой в живот. К ситуации подключились учителя и родители с обеих сторон. Мальчика ждал серьёзный разговор с отцом и дедом, именно они занимались его воспитанием. Утверждается, что ребёнок мог испугаться беседы с родственниками.

Следователи рассматривают две версии: суицид (из-за страха перед родителями) или неосторожное обращение с оружием. Где у отца хранятся охотничье ружьё и ключи от сейфа, мальчик знал. Сотрудники правоохранительных органов проводят расследование.

Ранее учёные из университетов ООН, Сассекса и Женевы, а также из Университетского колледжа Лондона, опираясь на данные из 60 стран, полученные с 1979 по 2016 год, установили, что большее количество самоубийств совершается во влажную погоду, чем в сухую и жаркую. Исследователи считают, что глобальное потепление может крайне негативно повлиять на психическое здоровье людей.