В Волгоградской области загорелся подземный магистральный газопровод

Пожар на магистральном газопроводе возник в Волгоградской области. О происшествии сообщили в региональном главке МЧС.
Проблемный участок расположен в посёлке Ленина на ответвлении от магистрального федерального газопровода «Починки-Изобильное» на Котельниковский муниципальный район.
Сообщение о возгорании поступило в 13:48,
В МЧС уточнили, что горит газопровод является подземным, поэтому горение поначалу происходило из-под земли отдельными очагами на площади 200 квадратных метров. Позднее пожар был локализован на площади в 10 квадратных метров.
Тушение производится путём изоляции доступа кислорода. Помимо этого участки пожара просыпают грунтом с помощью бульдозера и проливают из двух пожарных рукавов. Один предназначен для тушения, другой — для охлаждения.
Сил и средств достаточно. Угрозы распространения огня нет.
В результате ЧП никто не погиб и не пострадал.
Днём ранее в Красноярском крае, как писал NEWS.ru, загорелся склад с пиломатериалами. Площадь пожара составила две тысячи квадратных метров.
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