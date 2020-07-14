В Волгоградской области загорелся подземный магистральный газопровод

https://static.news.ru/photo/042f2ee8-c5ef-11ea-8f91-fa163e074e61_660.jpg Фото: 34.mchs.gov.ru

Пожар на магистральном газопроводе возник в Волгоградской области. О происшествии сообщили в региональном главке МЧС.

Проблемный участок расположен в посёлке Ленина на ответвлении от магистрального федерального газопровода «Починки-Изобильное» на Котельниковский муниципальный район.

Сообщение о возгорании поступило в 13:48, уточнили в ведомстве.

В МЧС уточнили, что горит газопровод является подземным, поэтому горение поначалу происходило из-под земли отдельными очагами на площади 200 квадратных метров. Позднее пожар был локализован на площади в 10 квадратных метров.

34.mchs.gov.ru

Тушение производится путём изоляции доступа кислорода. Помимо этого участки пожара просыпают грунтом с помощью бульдозера и проливают из двух пожарных рукавов. Один предназначен для тушения, другой — для охлаждения.

Сил и средств достаточно. Угрозы распространения огня нет.

В результате ЧП никто не погиб и не пострадал.

Днём ранее в Красноярском крае, как писал NEWS.ru, загорелся склад с пиломатериалами. Площадь пожара составила две тысячи квадратных метров.