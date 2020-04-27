В Волгограде в припаркованной машине взорвалась ручная граната

https://static.news.ru/photo/7d454042-88a0-11ea-b5e4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Дзержинском районе Волгограда прогремел взрыв. В припаркованном автомобиле сдетонировала ручная граната.

Об этом сообщает V1.RU. По словам очевидцев, машина стояла возле кафе, когда раздался взрыв. Есть один пострадавший. Это мужчина. По данным местных жителей, он лежит возле авто. На месте работают полиция и скорая помощь.

Ранее NEWS.ru писал о взрыве в одной из жилых многоэтажек Санкт-Петербурга. Согласно предварительной информации, причиной ЧП стал спуск в мусоропровод неустановленного предмета.