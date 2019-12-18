В Волгограде госпитализировали шестилетнего мальчика, над которым измывалась родная мать и отчим.
У ребёнка порваны уши, сломаны рёбра, а также множество травм по всему телу,
На допросе 25-летний отчим признался, что бил пасынка за плохо выученные уроки. По его утверждению, травмы он нанёс случайно — тягал за уши и повредил, хлестал лежащего на кровати мальчика и случайно сломал рёбра.
Травмы на руках мальчика нанесла 22-летняя мать школьника, которая била по ним ремнём.
Ранее суд в Воронежской области осудил 30-летнего отчима и 24-летнюю мать за жестокие издевательства над семилетним мальчиком. У семейной пары также есть дочь, а о существовании сына окружающие не знали, пока ребёнку не удалось сбежать из дома и рассказать о пытках, которые длились два года.
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