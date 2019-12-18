https://static.news.ru/photo/d63a398e-2273-11ea-8aed-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Волгограде госпитализировали шестилетнего мальчика, над которым измывалась родная мать и отчим.

У ребёнка порваны уши, сломаны рёбра, а также множество травм по всему телу, сообщает пресс-служба областного ГУ МВД России. По словам самого пострадавшего, его ограничивали его в еде, систематически избивая и причиняя боль.

На допросе 25-летний отчим признался, что бил пасынка за плохо выученные уроки. По его утверждению, травмы он нанёс случайно — тягал за уши и повредил, хлестал лежащего на кровати мальчика и случайно сломал рёбра.

Травмы на руках мальчика нанесла 22-летняя мать школьника, которая била по ним ремнём.

Ранее суд в Воронежской области осудил 30-летнего отчима и 24-летнюю мать за жестокие издевательства над семилетним мальчиком. У семейной пары также есть дочь, а о существовании сына окружающие не знали, пока ребёнку не удалось сбежать из дома и рассказать о пытках, которые длились два года.