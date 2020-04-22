В Тюменской области умер третий пациент с COVID-19

В Тюменской области скончался третий пациент с диагностированным диагнозом коронавируса.
Как сообщает оперативный штаб региона по профилактике COVID-19, умерла пожилая женщина, чьё состояние было осложнено хроническими заболеваниями.
По последним данным, в регионе число инфицированных составляет 319 человек, 29 из них было выявлено за прошедшие сутки.
В России на 22 апреля общее число заболевших достигло 57 999, умерли 513, выздоровели 4420 человек.
Ранее NEWS.ru писал, что коронавирус у детей проявляет себя немного по-другому, чем у взрослых
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