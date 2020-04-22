В Тюменской области умер третий пациент с COVID-19

https://static.news.ru/photo/3de57610-84a9-11ea-a95e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Coronavirus Prevention Office /Global Look Press

В Тюменской области скончался третий пациент с диагностированным диагнозом коронавируса.

Как сообщает оперативный штаб региона по профилактике COVID-19, умерла пожилая женщина, чьё состояние было осложнено хроническими заболеваниями.

По последним данным, в регионе число инфицированных составляет 319 человек, 29 из них было выявлено за прошедшие сутки.

В России на 22 апреля общее число заболевших достигло 57 999, умерли 513, выздоровели 4420 человек.

Ранее NEWS.ru писал, что коронавирус у детей проявляет себя немного по-другому, чем у взрослых