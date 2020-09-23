В Тульской области упал самолёт

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Дочь советского и российского актёра Владимира Конкина при странных обстоятельствах погибла в Москве. 32-летняя София ушла поплавать в бассейн, однако домой она не вернулась, а попала в реанимацию, где впоследствии умерла.

По данным Пятого канала, девушку экстренно госпитализировали в Боткинскую больницу прямо из фитнес-клуба поздно ночью. Врачи делали всё возможное, однако спасти её жизнь не удалось. По предварительным данным, она умерла...