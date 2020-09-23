В Тульской области упал самолёт

https://static.news.ru/photo/f436bdc6-fe47-11ea-8483-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Легкомоторный самолёт потерпел крушение 24 сентября при обработке полей в Каменском районе Тульской области, пилот погиб.
Крушение легкомоторного самолёта произошло в Каменском районе Тульской области. Пилот погиб, о его личности пока информации нет, — сообщил ТАСС источник в экстренных службах.
ЧП случилось около 11:00 по московскому времени. В пресс-службе регионального управления МЧС подтвердили факт падения самолета и заявили, что сейчас установлением обстоятельств происшествия занимаются следственные органы.
На место крушения выехали следователи, начата доследственная проверка.
Следственно-оперативная группа выехала на место происшествия. Организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося, — добавила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская.
Ранее на территории Ульяновской области легкомоторный самолёт совершил жёсткую посадку. В результате происшествия погиб пилот. Об этом 18 сентября сообщили сотрудники пресс-службы Приволжской транспортной прокуратуры. В ведомстве отметили, что инцидент произошёл недалеко от населённого пункта Красное Сюндюково. Самолётом владеет индивидуальный предприниматель. Полёт, закончившийся трагедией, с органами организации воздушного движения не согласовывался, писал NEWS.ru.