В Таллине пенсионер застрелил женщину на глазах у её детей

https://static.news.ru/photo/e886fa04-502c-11eb-9262-fa163e074e61_660.jpg Фото: Politsei/twitter.com

В таллинском районе Ласнамяэ 80-летний пенсионер застрелил жившую этажом выше соседку на глазах у её несовершеннолетних детей. Об этом в ходе брифинга в эстонской столице сообщил префект Пыхьяской префектуры полиции Кристьян Яани.

По предварительным данным, проживавший на первом этаже 80-летний мужчина, которому мешал шум из квартиры сверху, отправился к своей 36-летней соседке, позвонил или постучал в дверь, а затем, когда хозяйка ему открыла, трижды выстрелил из незарегистрированного револьвера. Разрешения на оружие у него не было, — цитирует РИА Новости префекта.

Яани добавил, что подоспевшие на место полицейские не смогли вернуть к жизни женщину. Находившиеся в момент убийства в квартире дети не пострадали физически, но они были доставлены в Таллинскую детскую больницу для оказания психологической помощи. Подозреваемый был задержан через 40 минут после убийства в другом конце города, сопротивления правоохранителям он не оказывал.

Как сообщал NEWS.ru, 46-летний житель Санкт-Петербурга, которого подозревают в убийстве супруги в одной из квартир в Санкт-Петербурге, упал с седьмого этажа, пытаясь скрыться с места преступления.