В суде назвали дату рассмотрения жалобы на арест Ивана Сафронова

https://static.news.ru/photo/9f05d24c-c2c4-11ea-a1f9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мосгорсуд рассмотрит апелляционную жалобу адвокатов на арест бывшего журналиста Ивана Сафронова (а ныне советника главы Роскосмоса) 16 июля. Его взяли под стражу на два месяца по подозрению в государственной измене.

Рассмотрение апелляционной жалобы адвокатов на постановление Лефортовского районного суда Москвы назначено на 16.07.20 в Московском городском суде, — сообщили RNS в пресс-службе Лефортовского районного суда, вынесшего решение об аресте.

Ивана Сафронова задержали в Москве 7 июля. ФСБ выпустила пресс-релиз, что подозревает Сафронова в работе на одну из спецслужб НАТО и передаче ей секретных сведений о военно-техническом сотрудничестве и «оборонке» России.

В Роскосмосе заявили, что задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. Он пришёл сюда всего полтора месяца назад из «Ведомостей», а до этого 10 лет проработал в «Коммерсанте».

Во время суда о выборе меры пресечения выяснились другие подробности обвинения. ФСБ считает, что журналист был завербован в 2012 году. По версии следствия, в 2017-м Сафронов получил задание от сотрудника спецслужбы Чехии и передал ему сведения о военно-техническом сотрудничестве России с «ближневосточным африканским государством». Передача информации проходила «через Интернет». Конечным получателем секретных сведений, как считает следствие, были США.

Следователь в ходе заседания подчёркивал, что ни о какой журналистской деятельности речи не идёт (ранее об этом же говорил представитель Кремля Дмитрий Песков), но при этом упоминал прошлогоднюю статью в «Коммерсанте» о намерении РФ поставить Египту сверхновые истребители Су-35. Изданию тогда пришлось удалить публикацию. После неё Соединённые Штаты предупредили власти Египта о возможности введения санкций в случае покупки истребителей у Москвы. Весной этого года новость о грядущих поставках выпустили ТАСС и «Вести.ру».

Как считает один из адвокатов Сафронова Иван Павлов, очевидно, что под «ближневосточным африканским государством» следствие подразумевает Египет, а сведения связаны с той самой продажей самолётов. По словам Павлова, при этом в деле нет подтверждений того, что Сафронов передавал какую-либо гостайну. Предъявленные стороной документы, по словам защитника, не были секретными. В материалах дела также не пояснялось, откуда у подозреваемого был доступ к секретным сведениям.

По статье о госизмене Ивану Сафронову грозит до 20 лет колонии.