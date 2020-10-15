В суд ушло дело против забайкальца, выстрелившего во дворе в ребёнка

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Уголовное дело против жителя Забайкалья, который выстрелил в 9-летнего мальчика, передано в суд. Мужчине не понравилось, что ребёнок забрался на запаску его внедорожника.

Это произошло 27 июля 2020-го в Приаргунском районе. 59-летний хозяин авто увидел, что рядом с его машиной балуется ребёнок. Он сделал ему замечание, а потом выстрелил в мальчика из пневматической винтовки. Ребёнок получил проникающее ранение грудной клетки.

Стрелявшего взяли под стражу. В отношении него возбудили дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое совершено в отношении малолетнего.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено для рассмотрения в суд, — говорится в сообщении СК РФ.

Ранее NEWS.ru писал о нижегородском стрелке. 18-летний Даниил Монахов устроил стрельбу в посёлке Большеорловском. Ружьё он взял в доме у бабушки, к которой приехал в гости (сначала он выстрелил в неё). В результате убиты трое мужчин, ещё один и две женщины ранены. Сам молодой человек скрылся в лесу и покончил с собой.