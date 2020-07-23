В столице задержали 13 участников массовой драки

https://static.news.ru/photo/2ef695a6-cd76-11ea-aed2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве полицейские задержали 13 человек, принимавших участие в массовой драке 23 июля.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по столице. По её данным, инцидент произошёл на пересечении улиц Перерва и Перервинского бульвара. Один из участников конфликта получил резаную рану плеча, его госпитализировали, передаёт РИА Новости. Всего в драке принимали участие более 20 человек.

После оказания помощи отпущен, доставлен в ОМВД. Со слов мужчины, неизвестный в драке причинил ему указанное ранение, — говорится в сообщении.

Правоохранительные органы проводят проверку по факту случившегося.

Ранее NEWS.ru писал о том, что около 80 мигрантов устроили массовую драку на улице Пехотинцев в Екатеринбурге. Участники конфликта перекрыли часть дороги и начали кидаться камнями. По словам местной жительницы Ксении, которая стала очевидцем произошедшего, конфликт начался возле магазина «Монетка», а затем участники потасовки стали выходить на дорогу.