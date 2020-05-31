В столице Колумбии произошёл теракт

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Неизвестные заложили взрывное устройство перед зданием фабрики, которая производит медицинские маски, в Боготе. В результате взрыва пострадали два человек.

На данный момент инцидент расследуют сотрудники правоохранительных органов. Пострадавшие доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести. По предварительной версии следствия, бомбу могли заложить члены одной из преступных группировок.

Ранее NEWS.ru писал, что турецкий военный погиб при взрыве самодельной бомбы в Идлибе. Об этом сообщило Минобороны Турции.